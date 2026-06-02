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02.06.2026 12:26:55
Handel in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent stärker bei 6 122,82 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 172,562 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 075,32 Punkten in den Handel, nach 6 075,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 139,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 071,00 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 5 794,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der ATX noch bei 5 634,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 436,47 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14,41 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 145,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,42 Prozent auf 49,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 103,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,49 Prozent auf 17,66 EUR) und Verbund (+ 1,21 Prozent auf 58,40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-2,33 Prozent auf 45,24 EUR), DO (-1,48 Prozent auf 186,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,04 Prozent auf 33,30 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,65 EUR) und PORR (-0,50 Prozent auf 39,85 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 109 050 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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