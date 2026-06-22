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22.06.2026 12:27:04
Handel in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,23 Prozent stärker bei 6 542,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 180,784 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent tiefer bei 6 526,69 Punkten in den Handel, nach 6 527,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 547,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 520,40 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, betrug der ATX-Kurs 5 982,75 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 194,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 334,65 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 22,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 571,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,09 Prozent auf 237,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 88,30 EUR), voestalpine (+ 1,37 Prozent auf 44,30 EUR), Andritz (+ 0,90 Prozent auf 78,70 EUR) und Verbund (+ 0,81 Prozent auf 56,05 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-3,15 Prozent auf 27,65 EUR), Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR), Wienerberger (-2,10 Prozent auf 23,32 EUR), EVN (-2,01 Prozent auf 29,20 EUR) und Österreichische Post (-1,74 Prozent auf 31,15 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 98 625 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die OMV-Aktie weist mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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