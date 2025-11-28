Handel in Wien: Anleger lassen ATX Prime mittags steigen

Der ATX Prime zeigt sich heute wenig verändert.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,15 Prozent auf 2 483,26 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 2 478,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2 479,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 471,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 485,26 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 4,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 337,62 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Wert von 2 322,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 757,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 36,00 Prozent nach oben. Bei 2 485,26 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 5,03 Prozent auf 3,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 27,05 EUR), Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 23,60 EUR), DO (+ 0,85 Prozent auf 190,40 EUR) und PORR (+ 0,83 Prozent auf 30,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), FACC (-2,45 Prozent auf 10,36 EUR), Frequentis (-1,80 Prozent auf 65,40 EUR), AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 72 684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,078 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent an der Spitze im Index.

