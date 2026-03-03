Handel in Wien: ATX am Dienstagmittag tief in Rot

Heute nehmen die Anleger in Wien Reißaus.

Am Dienstag tendiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 3,94 Prozent tiefer bei 5 411,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,908 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 5 633,46 Punkten, nach 5 634,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 633,46 Punkte, das Tagestief hingegen 5 363,88 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 732,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 050,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der ATX einen Wert von 4 156,69 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,12 Prozent nach oben. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5 314,88 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CPI Europe (-1,36 Prozent auf 15,90 EUR), Österreichische Post (-1,59 Prozent auf 33,95 EUR), OMV (-2,10 Prozent auf 55,90 EUR), CA Immobilien (-2,17 Prozent auf 25,24 EUR) und PORR (-2,30 Prozent auf 38,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-7,28 Prozent auf 47,10 EUR), voestalpine (-7,26 Prozent auf 42,94 EUR), UNIQA Insurance (-5,98 Prozent auf 15,42 EUR), Raiffeisen (-5,22 Prozent auf 37,80 EUR) und Lenzing (-4,49 Prozent auf 22,35 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 553 454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 38,467 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

