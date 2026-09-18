Handel in Wien: ATX am Freitagmittag im Minus

Mit dem ATX geht es am Mittag abwärts.

Um 12:09 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,31 Prozent auf 6 843,89 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 192,580 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 6 863,69 Punkte an der Kurstafel, nach 6 865,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 873,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 829,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,656 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 6 642,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 527,41 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 635,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27,88 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 914,35 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,86 Prozent auf 177,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 62,20 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 189,80 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 62,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 22,75 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen UNIQA Insurance (-2,88 Prozent auf 18,20 EUR), Vienna Insurance (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), Erste Group Bank (-1,96 Prozent auf 120,10 EUR), Wienerberger (-1,95 Prozent auf 17,58 EUR) und STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 208 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at