ATX-Entwicklung 13.02.2026 12:27:40

Handel in Wien: ATX am Mittag leichter

Der ATX zeigt sich derzeit schwächer.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,76 Prozent auf 5 604,51 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 168,140 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 5 705,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 704,88 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 604,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 705,05 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,08 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 410,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4 901,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der ATX mit 4 026,73 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,72 Prozent nach oben. Bei 5 835,02 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 4,35 Prozent auf 208,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 15,54 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,21 Prozent auf 48,60 EUR), STRABAG SE (-0,11 Prozent auf 88,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 62,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Erste Group Bank (-3,29 Prozent auf 102,80 EUR), Verbund (-3,23 Prozent auf 58,45 EUR), voestalpine (-2,85 Prozent auf 43,62 EUR), Raiffeisen (-2,42 Prozent auf 41,08 EUR) und EVN (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182 449 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,82 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
