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23.11.2026 12:26:56
Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen
Am Montag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,35 Prozent fester bei 6 287,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 181,704 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 6 205,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,21 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 197,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 307,62 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 789,17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17,49 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 4,92 Prozent auf 35,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 102,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,56 Prozent auf 19,28 EUR), STRABAG SE (+ 2,89 Prozent auf 106,80 EUR) und DO (+ 2,70 Prozent auf 228,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil OMV (-0,36 Prozent auf 68,70 EUR), EVN (-0,33 Prozent auf 30,25 EUR), Lenzing (+ 0,21 Prozent auf 9,76 EUR), Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 15,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,44 Prozent auf 69,10 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97 841 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|101,40
|4,00%
|DO & CO
|227,50
|2,25%
|Erste Group Bank AG
|110,50
|1,28%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|0,00%
|Lenzing AG
|9,76
|0,21%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|69,00
|0,29%
|OMV AG
|68,70
|-0,36%
|Österreichische Post AG
|31,60
|0,32%
|PORR AG
|35,45
|5,66%
|STRABAG SE
|106,60
|2,70%
|UNIQA Insurance AG
|19,32
|4,77%
|Wienerberger AG
|15,22
|0,46%
Indizes in diesem Artikel
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|6 291,21
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