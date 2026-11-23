Am Montag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,35 Prozent fester bei 6 287,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 181,704 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 6 205,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,21 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 197,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 307,62 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 789,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17,49 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 4,92 Prozent auf 35,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 102,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,56 Prozent auf 19,28 EUR), STRABAG SE (+ 2,89 Prozent auf 106,80 EUR) und DO (+ 2,70 Prozent auf 228,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil OMV (-0,36 Prozent auf 68,70 EUR), EVN (-0,33 Prozent auf 30,25 EUR), Lenzing (+ 0,21 Prozent auf 9,76 EUR), Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 15,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,44 Prozent auf 69,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97 841 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at