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ATX-Entwicklung 29.07.2026 12:26:40

Handel in Wien: ATX am Mittwochmittag fester

Handel in Wien: ATX am Mittwochmittag fester

Der ATX verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,64 Prozent auf 6 374,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 178,426 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 334,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 334,06 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 315,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 383,50 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,28 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 351,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bewegte sich der ATX bei 5 833,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der ATX mit 4 572,70 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,11 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 5,95 Prozent auf 22,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 133,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,67 Prozent auf 115,80 EUR), OMV (+ 1,55 Prozent auf 62,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 17,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 57,10 EUR), Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR), BAWAG (-0,82 Prozent auf 170,30 EUR), Palfinger (-0,67 Prozent auf 29,65 EUR) und DO (-0,25 Prozent auf 200,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 971 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,511 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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