Handel in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Montag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent stärker bei 5 027,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent leichter bei 5 009,15 Punkten in den Handel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 027,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 995,45 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX 4 808,16 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der ATX mit 4 647,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der ATX mit 3 539,28 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 37,48 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 027,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 2,47 Prozent auf 31,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,77 Prozent auf 35,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,63 Prozent auf 28,05 EUR), EVN (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR) und OMV (+ 1,43 Prozent auf 48,36 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,30 Prozent auf 31,85 EUR), CPI Europe (-1,34 Prozent auf 15,44 EUR), Vienna Insurance (-0,81 Prozent auf 48,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,67 Prozent auf 14,92 EUR) und Andritz (-0,48 Prozent auf 61,95 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 133 392 Aktien gehandelt. Mit 36,564 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at