ATX
|
5 035,80
|
26,03
|
0,52 %
|Index-Bewegung
|
01.12.2025 15:59:12
Handel in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen
Am Montag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent stärker bei 5 027,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent leichter bei 5 009,15 Punkten in den Handel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 027,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 995,45 Punkten.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX 4 808,16 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der ATX mit 4 647,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der ATX mit 3 539,28 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 37,48 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 027,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 2,47 Prozent auf 31,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,77 Prozent auf 35,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,63 Prozent auf 28,05 EUR), EVN (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR) und OMV (+ 1,43 Prozent auf 48,36 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,30 Prozent auf 31,85 EUR), CPI Europe (-1,34 Prozent auf 15,44 EUR), Vienna Insurance (-0,81 Prozent auf 48,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,67 Prozent auf 14,92 EUR) und Andritz (-0,48 Prozent auf 61,95 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 133 392 Aktien gehandelt. Mit 36,564 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 036,92
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.