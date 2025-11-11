Handel in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent höher bei 4 843,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 140,558 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 4 836,70 Punkten, nach 4 836,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 4 853,53 Punkte, das Tagestief hingegen 4 833,57 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX 4 666,71 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 721,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der ATX einen Wert von 3 568,19 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 32,44 Prozent nach oben. Bei 4 857,40 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,96 Prozent auf 48,22 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 25,64 EUR), EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,67 Prozent auf 44,75 EUR) und CA Immobilien (+ 0,67 Prozent auf 23,92 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen STRABAG SE (-1,49 Prozent auf 66,00 EUR), Andritz (-0,93 Prozent auf 63,80 EUR), voestalpine (-0,93 Prozent auf 32,02 EUR), Raiffeisen (-0,86 Prozent auf 32,24 EUR) und AT S (AT&S) (-0,67 Prozent auf 29,55 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 113 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 34,738 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at