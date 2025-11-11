STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX im Fokus
|
11.11.2025 15:59:09
Handel in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone
Am Dienstag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent höher bei 4 843,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 140,558 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 4 836,70 Punkten, nach 4 836,42 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 4 853,53 Punkte, das Tagestief hingegen 4 833,57 Zähler.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX 4 666,71 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 721,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der ATX einen Wert von 3 568,19 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 32,44 Prozent nach oben. Bei 4 857,40 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,96 Prozent auf 48,22 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 25,64 EUR), EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,67 Prozent auf 44,75 EUR) und CA Immobilien (+ 0,67 Prozent auf 23,92 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen STRABAG SE (-1,49 Prozent auf 66,00 EUR), Andritz (-0,93 Prozent auf 63,80 EUR), voestalpine (-0,93 Prozent auf 32,02 EUR), Raiffeisen (-0,86 Prozent auf 32,24 EUR) und AT S (AT&S) (-0,67 Prozent auf 29,55 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 113 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 34,738 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.25