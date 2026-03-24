DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX im Blick
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24.03.2026 17:58:56
Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Letztendlich schloss der ATX am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5 268,58 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 152,627 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 5 260,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 260,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 288,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 220,19 Zählern.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 5 708,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 297,55 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 4,73 Prozent auf 23,25 EUR), OMV (+ 2,30 Prozent auf 60,00 EUR), Vienna Insurance (+ 1,52 Prozent auf 60,20 EUR), voestalpine (+ 1,29 Prozent auf 39,24 EUR) und Österreichische Post (+ 0,59 Prozent auf 33,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-3,59 Prozent auf 49,65 EUR), DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR), PORR (-2,00 Prozent auf 34,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,60 Prozent auf 33,90 EUR) und Erste Group Bank (-0,77 Prozent auf 90,80 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 415 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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