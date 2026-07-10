Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der ATX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent stärker bei 6 475,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,933 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 6 458,49 Punkte an der Kurstafel, nach 6 456,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 452,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 481,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,38 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 968,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der ATX mit 5 813,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der ATX mit 4 505,40 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 5,64 Prozent auf 43,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,99 Prozent auf 30,50 EUR), Wienerberger (+ 0,90 Prozent auf 22,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,83 Prozent auf 24,35 EUR) und DO (+ 0,47 Prozent auf 212,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen PORR (-8,31 Prozent auf 39,70 EUR), AT S (AT&S) (-2,61 Prozent auf 186,80 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,00 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR) und BAWAG (-0,23 Prozent auf 176,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die PORR-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 81 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,890 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at