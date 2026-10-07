BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX-Performance
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07.10.2026 15:58:43
Handel in Wien: ATX bricht am Mittwochnachmittag ein
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 3,16 Prozent tiefer bei 6 577,31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190,732 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent leichter bei 6 790,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 792,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 574,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 793,71 Zählern.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,09 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der ATX noch bei 6 905,36 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 6 488,23 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 22,90 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 2,25 Prozent auf 72,80 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 63,10 EUR), DO (-1,12 Prozent auf 194,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,19 Prozent auf 66,40 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Andritz (-5,44 Prozent auf 79,90 EUR), Erste Group Bank (-5,42 Prozent auf 110,00 EUR), BAWAG (-5,03 Prozent auf 168,10 EUR), AT S (AT&S) (-4,65 Prozent auf 215,50 EUR) und Raiffeisen (-4,58 Prozent auf 57,35 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337 488 Aktien gehandelt. Mit 44,633 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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