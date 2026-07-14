Handel in Wien: ATX gibt am Dienstagmittag nach

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent leichter bei 6 448,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 180,861 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,016 Prozent auf 6 463,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 464,30 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 399,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 463,37 Punkten lag.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 6 258,71 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 5 898,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der ATX mit 4 476,60 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 20,49 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,38 Prozent auf 56,00 EUR), OMV (+ 1,39 Prozent auf 61,95 EUR), Verbund (+ 1,11 Prozent auf 59,15 EUR), Vienna Insurance (+ 1,08 Prozent auf 65,60 EUR) und voestalpine (+ 0,73 Prozent auf 44,08 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil CA Immobilien (-3,11 Prozent auf 23,35 EUR), Erste Group Bank (-1,72 Prozent auf 114,20 EUR), Lenzing (-1,44 Prozent auf 24,00 EUR), BAWAG (-1,42 Prozent auf 173,00 EUR) und STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 84,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 118 717 Aktien gehandelt. Mit 45,677 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at