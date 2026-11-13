Handel in Wien: ATX gibt nachmittags nach

Der ATX zeigt sich am Freitag kaum verändert.

Am Freitag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent auf 6 684,10 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 196,050 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 683,14 Zählern und damit 0,041 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 685,89 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 6 654,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 718,18 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 627,90 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6 728,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 901,81 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,90 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,89 Prozent auf 77,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 16,60 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR) und EVN (+ 0,64 Prozent auf 31,50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-2,12 Prozent auf 37,00 EUR), Palfinger (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR), UNIQA Insurance (-1,16 Prozent auf 18,68 EUR), Lenzing (-0,89 Prozent auf 11,10 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 62,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 400 149 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,837 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,58 Prozent.

Redaktion finanzen.at