Handel in Wien: ATX klettert mittags

Heute halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,01 Prozent auf 5 261,20 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 152,627 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 5 260,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 260,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 5 270,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 220,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Der ATX wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 5 708,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 297,55 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,69 Prozent ein. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1,80 Prozent auf 22,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,45 Prozent auf 23,72 EUR), OMV (+ 1,02 Prozent auf 59,25 EUR), voestalpine (+ 0,88 Prozent auf 39,08 EUR) und STRABAG SE (+ 0,59 Prozent auf 85,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-6,12 Prozent auf 48,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,06 Prozent auf 33,05 EUR), Andritz (-0,57 Prozent auf 60,60 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 91,15 EUR) und Raiffeisen (-0,37 Prozent auf 37,24 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 848 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,539 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at