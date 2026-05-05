Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Wiener Börse-Handel im Blick
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05.05.2026 15:59:03
Handel in Wien: ATX klettert nachmittags
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,53 Prozent stärker bei 5 767,23 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 165,348 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,059 Prozent auf 5 740,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,62 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 724,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 797,61 Punkten lag.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 5 457,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der ATX 5 637,04 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der ATX mit 4 187,21 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent. 5 972,19 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 2,33 Prozent auf 43,10 EUR), STRABAG SE (+ 2,25 Prozent auf 90,90 EUR), BAWAG (+ 1,81 Prozent auf 146,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,74 Prozent auf 99,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,38 Prozent auf 16,16 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Raiffeisen (-2,45 Prozent auf 43,84 EUR), Österreichische Post (-1,57 Prozent auf 31,25 EUR), DO (-1,31 Prozent auf 165,40 EUR), Wienerberger (-1,15 Prozent auf 24,08 EUR) und Verbund (-1,12 Prozent auf 61,80 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 255 691 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,588 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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