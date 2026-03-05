Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Kursverlauf
|
05.03.2026 12:26:39
Handel in Wien: ATX legt am Mittag zu
Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 5 555,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 158,753 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,048 Prozent fester bei 5 518,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 560,09 Punkte, das Tagestief hingegen 5 476,52 Zähler.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 637,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 240,83 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 2,84 Prozent auf 39,90 EUR), Lenzing (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR), DO (+ 2,41 Prozent auf 195,60 EUR), Verbund (+ 1,78 Prozent auf 62,75 EUR) und voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 45,16 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Andritz (-4,58 Prozent auf 67,75 EUR), AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 49,40 EUR), STRABAG SE (-0,32 Prozent auf 92,70 EUR), CPI Europe (-0,19 Prozent auf 15,63 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 65,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Andritz-Aktie. 140 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,263 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Wien in Rot: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Wien: ATX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|67,05
|-5,56%
|AT & S (AT&S)
|47,25
|-4,74%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,89
|1,47%
|DO & CO
|190,00
|-0,52%
|Erste Group Bank AG
|96,80
|-1,83%
|Lenzing AG
|22,50
|-0,88%
|OMV AG
|56,20
|0,99%
|Österreichische Post AG
|34,25
|1,48%
|PORR AG
|39,00
|0,52%
|Raiffeisen
|38,78
|-1,22%
|STRABAG SE
|91,00
|-2,15%
|Verbund AG
|61,85
|0,32%
|Vienna Insurance
|64,10
|-1,54%
|voestalpine AG
|43,30
|-2,48%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 437,32
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.