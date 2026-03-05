Handel in Wien: ATX legt am Mittag zu

Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 5 555,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 158,753 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,048 Prozent fester bei 5 518,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 560,09 Punkte, das Tagestief hingegen 5 476,52 Zähler.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 637,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 240,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 2,84 Prozent auf 39,90 EUR), Lenzing (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR), DO (+ 2,41 Prozent auf 195,60 EUR), Verbund (+ 1,78 Prozent auf 62,75 EUR) und voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 45,16 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Andritz (-4,58 Prozent auf 67,75 EUR), AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 49,40 EUR), STRABAG SE (-0,32 Prozent auf 92,70 EUR), CPI Europe (-0,19 Prozent auf 15,63 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 65,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Andritz-Aktie. 140 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,263 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

