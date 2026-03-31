WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

ATX-Kursentwicklung 31.03.2026 12:26:33

Handel in Wien: ATX liegt im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent fester bei 5 332,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 153,560 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 293,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 254,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 334,93 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten auf. Der ATX wurde am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, mit 4 076,36 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,363 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 5,99 Prozent auf 36,30 EUR), CA Immobilien (+ 2,35 Prozent auf 24,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,29 Prozent auf 15,16 EUR), STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 85,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,68 Prozent auf 23,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-3,93 Prozent auf 23,25 EUR), AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 50,00 EUR), Palfinger (-1,33 Prozent auf 33,40 EUR), Andritz (-0,50 Prozent auf 59,65 EUR) und OMV (-0,08 Prozent auf 62,65 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 108 844 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 35,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

02.02.26 AT & S buy Deutsche Bank AG
05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
Andritz AG 59,65 -0,50% Andritz AG
AT & S (AT&S) 50,70 -1,36% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 24,42 2,43% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 92,35 0,98% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 23,75 -1,86% Lenzing AG
OMV AG 63,05 0,56% OMV AG
Österreichische Post AG 34,55 1,02% Österreichische Post AG
Palfinger AG 34,00 0,44% Palfinger AG
PORR AG 36,10 5,40% PORR AG
Raiffeisen 36,24 0,33% Raiffeisen
STRABAG SE 85,70 2,27% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 15,16 2,29% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 22,98 1,59% Wienerberger AG

ATX 5 351,22 1,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Letztlich mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

