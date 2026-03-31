AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
31.03.2026 12:26:33
Handel in Wien: ATX liegt im Plus
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent fester bei 5 332,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 153,560 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 293,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 254,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 334,93 Punkten lag.
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten auf. Der ATX wurde am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, mit 4 076,36 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,363 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 5,99 Prozent auf 36,30 EUR), CA Immobilien (+ 2,35 Prozent auf 24,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,29 Prozent auf 15,16 EUR), STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 85,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,68 Prozent auf 23,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-3,93 Prozent auf 23,25 EUR), AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 50,00 EUR), Palfinger (-1,33 Prozent auf 33,40 EUR), Andritz (-0,50 Prozent auf 59,65 EUR) und OMV (-0,08 Prozent auf 62,65 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 108 844 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 35,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
|
12:26
|Handel in Wien: So performt der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse Wien: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
30.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gewinne in Wien: ATX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
30.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|02.02.26
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AT & S
|Erste Group Bank
|02.02.26
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AT & S
|Erste Group Bank
|02.02.26
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|02.08.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.02.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.05.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|59,65
|-0,50%
|AT & S (AT&S)
|50,70
|-1,36%
|CA Immobilien
|24,42
|2,43%
|Erste Group Bank AG
|92,35
|0,98%
|Lenzing AG
|23,75
|-1,86%
|OMV AG
|63,05
|0,56%
|Österreichische Post AG
|34,55
|1,02%
|Palfinger AG
|34,00
|0,44%
|PORR AG
|36,10
|5,40%
|Raiffeisen
|36,24
|0,33%
|STRABAG SE
|85,70
|2,27%
|UNIQA Insurance AG
|15,16
|2,29%
|Wienerberger AG
|22,98
|1,59%
|ATX
|5 351,22
|1,08%
Börse aktuell - Live Ticker: Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Letztlich mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.