Handel in Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone

Der ATX gibt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Um 15:41 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,47 Prozent auf 5 414,71 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 5 440,68 Punkten in den Handel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 449,93 Punkte, das Tagestief hingegen 5 414,71 Zähler.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der ATX mit 4 729,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der ATX mit 3 662,12 Punkten gehandelt.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 0,77 Prozent auf 104,80 EUR), BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 131,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,59 Prozent auf 34,35 EUR), CPI Europe (+ 0,56 Prozent auf 16,03 EUR) und Lenzing (+ 0,41 Prozent auf 24,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-3,27 Prozent auf 65,00 EUR), Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Verbund (-2,13 Prozent auf 61,95 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 39,38 EUR) und Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 37,96 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 159 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at