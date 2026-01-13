Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX im Blick
|
13.01.2026 15:59:12
Handel in Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone
Um 15:41 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,47 Prozent auf 5 414,71 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 5 440,68 Punkten in den Handel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 449,93 Punkte, das Tagestief hingegen 5 414,71 Zähler.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der ATX mit 4 729,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der ATX mit 3 662,12 Punkten gehandelt.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 0,77 Prozent auf 104,80 EUR), BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 131,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,59 Prozent auf 34,35 EUR), CPI Europe (+ 0,56 Prozent auf 16,03 EUR) und Lenzing (+ 0,41 Prozent auf 24,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-3,27 Prozent auf 65,00 EUR), Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Verbund (-2,13 Prozent auf 61,95 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 39,38 EUR) und Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 37,96 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 159 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
13.01.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX (finanzen.at)