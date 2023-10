Handel in Wien: ATX nachmittags mit Abgaben

Der ATX zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,64 Prozent leichter bei 3 085,76 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 108,126 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 3 105,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 105,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 078,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 107,37 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,97 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 19.09.2023, den Stand von 3 177,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 186,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, stand der ATX bei 2 783,04 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,34 Prozent ein. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Zählern erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,05 Prozent auf 82,10 EUR), voestalpine (+ 0,59 Prozent auf 23,96 EUR), EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,15 EUR) und Andritz (-0,32 Prozent auf 43,88 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,75 Prozent auf 50,60 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 42,84 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,54 Prozent auf 115,20 EUR), Erste Group Bank (-1,43 Prozent auf 32,51 EUR) und Vienna Insurance (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 228 128 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,592 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

2023 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

