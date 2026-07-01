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01.07.2026 09:29:20
Handel in Wien: ATX notiert zum Handelsstart im Minus
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,81 Prozent tiefer bei 6 411,89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 176,993 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent fester bei 6 465,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 464,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 407,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 465,49 Zählern.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,060 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.06.2026, stand der ATX noch bei 6 075,32 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 5 477,32 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 4 393,01 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 19,81 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,32 Prozent auf 23,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,35 Prozent auf 28,90 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,90 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 24,25 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,69 Prozent auf 199,00 EUR), Andritz (-1,46 Prozent auf 74,50 EUR), voestalpine (-1,37 Prozent auf 40,28 EUR), Raiffeisen (-0,81 Prozent auf 55,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 63,90 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 21 156 Aktien gehandelt. Mit 44,628 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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