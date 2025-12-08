Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

ATX

5 083,16
1,34
0,03 %
ATX im Fokus 08.12.2025 09:29:33

Handel in Wien: ATX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der ATX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 5 076,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 149,090 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 5 081,15 Punkten in den Handel, nach 5 081,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 086,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 069,29 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 4 754,18 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 4 646,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 583,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 124,42 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 1,78 Prozent auf 194,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,64 Prozent auf 79,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,58 Prozent auf 52,00 EUR), OMV (+ 0,55 Prozent auf 47,58 EUR) und CA Immobilien (+ 0,42 Prozent auf 23,92 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-1,95 Prozent auf 34,14 EUR), Lenzing (-1,25 Prozent auf 23,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,04 Prozent auf 28,60 EUR), voestalpine (-0,79 Prozent auf 37,54 EUR) und EVN (-0,74 Prozent auf 26,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 37,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

