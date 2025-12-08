Handel in Wien: ATX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der ATX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 5 076,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 149,090 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 5 081,15 Punkten in den Handel, nach 5 081,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 086,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 069,29 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 4 754,18 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 4 646,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 583,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 124,42 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 1,78 Prozent auf 194,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,64 Prozent auf 79,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,58 Prozent auf 52,00 EUR), OMV (+ 0,55 Prozent auf 47,58 EUR) und CA Immobilien (+ 0,42 Prozent auf 23,92 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-1,95 Prozent auf 34,14 EUR), Lenzing (-1,25 Prozent auf 23,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,04 Prozent auf 28,60 EUR), voestalpine (-0,79 Prozent auf 37,54 EUR) und EVN (-0,74 Prozent auf 26,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 37,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

