ATX
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04.06.2026 17:59:17
Handel in Wien: ATX präsentiert sich letztendlich fester
Der ATX sprang im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,33 Prozent auf 6 116,53 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 172,511 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 096,17 Punkte an der Kurstafel, nach 6 096,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 071,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 133,10 Punkten.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,507 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der ATX bei 5 736,62 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 5 515,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, betrug der ATX-Kurs 4 396,34 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,29 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 167,48 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 4,19 Prozent auf 48,78 EUR), BAWAG (+ 3,05 Prozent auf 151,90 EUR), Verbund (+ 1,47 Prozent auf 58,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,43 Prozent auf 35,55 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,26 Prozent auf 17,74 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-6,57 Prozent auf 142,20 EUR), OMV (-1,48 Prozent auf 63,15 EUR), STRABAG SE (-1,07 Prozent auf 92,70 EUR), CA Immobilien (-1,04 Prozent auf 23,90 EUR) und Andritz (-0,89 Prozent auf 77,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 384 137 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,928 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,16 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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