ATX

6 116,53
20,36
0,33 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance im Fokus 04.06.2026 17:59:17

Handel in Wien: ATX präsentiert sich letztendlich fester

Handel in Wien: ATX präsentiert sich letztendlich fester

Der ATX stieg am vierten Tag der Woche.

Der ATX sprang im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,33 Prozent auf 6 116,53 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 172,511 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 096,17 Punkte an der Kurstafel, nach 6 096,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 071,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 133,10 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,507 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der ATX bei 5 736,62 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 5 515,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, betrug der ATX-Kurs 4 396,34 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,29 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 167,48 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 4,19 Prozent auf 48,78 EUR), BAWAG (+ 3,05 Prozent auf 151,90 EUR), Verbund (+ 1,47 Prozent auf 58,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,43 Prozent auf 35,55 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,26 Prozent auf 17,74 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-6,57 Prozent auf 142,20 EUR), OMV (-1,48 Prozent auf 63,15 EUR), STRABAG SE (-1,07 Prozent auf 92,70 EUR), CA Immobilien (-1,04 Prozent auf 23,90 EUR) und Andritz (-0,89 Prozent auf 77,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 384 137 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,928 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,16 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 116,53 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen