UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|ATX Prime im Blick
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13.10.2026 12:27:11
Handel in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag im Plus
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 3 262,55 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,146 Prozent tiefer bei 3 238,32 Punkten, nach 3 243,06 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 235,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 268,15 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 378,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 179,31 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 2 360,28 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22,74 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1,97 Prozent auf 4,14 EUR), BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 171,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 111,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR) und EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-4,75 Prozent auf 10,82 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 210,50 EUR) und Polytec (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 741 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,186 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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