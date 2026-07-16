Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 3 173,67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 183,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 183,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 193,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 162,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,386 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 3 173,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 900,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 232,02 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,39 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 1,87 Prozent auf 32,70 EUR), Frequentis (+ 1,14 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (+ 0,97 Prozent auf 15,65 EUR), Lenzing (+ 0,81 Prozent auf 24,75 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,60 Prozent auf 50,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-3,89 Prozent auf 173,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,77 Prozent auf 5,10 EUR), FACC (-2,13 Prozent auf 16,56 EUR), AMAG (-1,10 Prozent auf 27,00 EUR) und Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 54,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 61 700 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,249 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at