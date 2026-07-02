voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Marktbericht
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02.07.2026 12:27:33
Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag stärker
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 3 163,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,041 Prozent auf 3 143,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 142,14 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 164,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 132,58 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,320 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 034,56 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 2 215,13 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,00 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 2,28 Prozent auf 56,10 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 41,46 EUR), CA Immobilien (+ 2,15 Prozent auf 23,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 28,85 EUR) und Verbund (+ 1,28 Prozent auf 55,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-2,71 Prozent auf 3,95 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 4,56 EUR), AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 190,80 EUR) und PORR (-1,90 Prozent auf 43,80 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 82 220 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,482 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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