Handel in Wien: ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone

Um 12:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent auf 3 187,07 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,006 Prozent auf 3 219,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 219,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 181,20 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 136,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 287,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 0,75 Prozent auf 74,30 EUR), AMAG (+ 0,33 Prozent auf 30,00 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 197,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-5,10 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,26 Prozent auf 164,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 170,60 EUR) und Polytec (-2,04 Prozent auf 5,76 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 105 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at