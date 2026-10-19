Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
19.10.2026 12:27:05
Handel in Wien: ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone
Um 12:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent auf 3 187,07 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,006 Prozent auf 3 219,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 219,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 181,20 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 136,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 287,87 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 0,75 Prozent auf 74,30 EUR), AMAG (+ 0,33 Prozent auf 30,00 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 197,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-5,10 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,26 Prozent auf 164,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 170,60 EUR) und Polytec (-2,04 Prozent auf 5,76 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 105 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Wien: ATX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|31,10
|4,01%
|AT & S (AT&S)
|172,40
|-1,03%
|BAWAG
|163,60
|-2,79%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,04
|-1,18%
|DO & CO
|196,00
|-0,61%
|Erste Group Bank AG
|110,30
|0,18%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|-1,69%
|OMV AG
|74,40
|0,88%
|Polytec
|5,98
|1,70%
|Rosenbauer
|61,40
|-3,15%
|Schoeller-Bleckmann
|29,45
|0,17%
|Warimpex
|0,48
|-2,24%
|Wienerberger AG
|16,10
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 194,93
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.