Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu

Wenig verändert zeigt sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,06 Prozent auf 2 887,88 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,018 Prozent auf 2 885,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 886,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 889,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 866,80 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 2 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 031,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 898,99 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 4,44 Prozent auf 12,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,69 Prozent auf 53,40 EUR), Rosenbauer (+ 1,84 Prozent auf 49,80 EUR), Semperit (+ 1,23 Prozent auf 13,16 EUR) und AMAG (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Mayr-Melnhof Karton (-5,17 Prozent auf 93,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,07 Prozent auf 5,68 EUR), Flughafen Wien (-1,45 Prozent auf 54,40 EUR), Telekom Austria (-1,41 Prozent auf 9,76 EUR) und Marinomed Biotech (-1,41 Prozent auf 17,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 134 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,399 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at