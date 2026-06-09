AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime-Marktbericht
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09.06.2026 09:30:00
Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start zu
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,81 Prozent höher bei 2 991,60 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 2 967,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 967,43 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 962,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 992,32 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 910,02 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2 637,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2 230,95 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,54 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,77 Prozent auf 148,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR), FACC (+ 1,13 Prozent auf 16,08 EUR) und Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,57 Prozent auf 2,56 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,97 Prozent auf 5,32 EUR), Marinomed Biotech (-3,40 Prozent auf 9,95 EUR), ZUMTOBEL (-2,03 Prozent auf 3,87 EUR) und Lenzing (-2,01 Prozent auf 21,90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 940 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,850 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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