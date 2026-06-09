AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Marktbericht 09.06.2026 09:30:00

Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start zu

Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,81 Prozent höher bei 2 991,60 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 2 967,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 967,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 962,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 992,32 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 910,02 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2 637,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2 230,95 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,54 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,77 Prozent auf 148,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR), FACC (+ 1,13 Prozent auf 16,08 EUR) und Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,57 Prozent auf 2,56 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,97 Prozent auf 5,32 EUR), Marinomed Biotech (-3,40 Prozent auf 9,95 EUR), ZUMTOBEL (-2,03 Prozent auf 3,87 EUR) und Lenzing (-2,01 Prozent auf 21,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 940 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,850 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
22.05.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
20.05.26 AT & S neutral Erste Group Bank
17.04.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
15.04.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
02.02.26 AT & S buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 144,00 3,75% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 103,00 2,08% Erste Group Bank AG
FACC AG 15,92 0,13% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,34 -3,61% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 22,10 -1,12% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 9,95 -3,40% Marinomed Biotech AG
OMV AG 58,95 -0,08% OMV AG
Palfinger AG 33,75 1,05% Palfinger AG
UNIQA Insurance AG 17,60 1,50% UNIQA Insurance AG
Wolford AG 2,58 -5,84% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,88 -1,77% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 989,46 0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sehr fest -- DAX etwas höher -- Börsen in Fernost weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien greifen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen