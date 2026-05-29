Handel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,51 Prozent auf 3 032,72 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,044 Prozent auf 2 988,82 Punkte an der Kurstafel, nach 2 987,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 040,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 988,82 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,50 Prozent nach oben. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 2 881,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 840,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der ATX Prime auf 2 220,56 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,09 Prozent aufwärts. Bei 3 046,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 6,67 Prozent auf 40,80 EUR), DO (+ 4,31 Prozent auf 193,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,79 Prozent auf 49,28 EUR), Wienerberger (+ 2,49 Prozent auf 24,68 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 16,72 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 9,65 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,91 Prozent auf 5,34 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,44 Prozent auf 33,65 EUR) und Flughafen Wien (-0,41 Prozent auf 49,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 144 260 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,501 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die ZUMTOBEL-Aktie hat mit 6,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at