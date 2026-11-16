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ATX Prime im Blick 16.11.2026 17:58:48

Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Der ATX Prime verlor zum Handelsschluss an Wert.

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,38 Prozent leichter bei 3 248,87 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 3 261,33 Punkten in den Montagshandel, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 247,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 266,95 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 2 411,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 9,00 Prozent auf 69,00 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR), Österreichische Post (+ 2,02 Prozent auf 32,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-6,76 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-5,02 Prozent auf 117,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,70 Prozent auf 3,45 EUR), Rosenbauer (-3,79 Prozent auf 55,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-3,39 Prozent auf 74,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 352 011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,10 -0,96% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 69,00 9,00% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,45 -4,70% Kapsch TrafficCom AG
Mayr-Melnhof Karton AG 74,00 -3,39% Mayr-Melnhof Karton AG
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