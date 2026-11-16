ATX Prime
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16.11.2026 17:58:48
Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Verlustzone
Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,38 Prozent leichter bei 3 248,87 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 3 261,33 Punkten in den Montagshandel, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 247,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 266,95 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 2 411,29 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 9,00 Prozent auf 69,00 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR), Österreichische Post (+ 2,02 Prozent auf 32,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-6,76 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-5,02 Prozent auf 117,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,70 Prozent auf 3,45 EUR), Rosenbauer (-3,79 Prozent auf 55,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-3,39 Prozent auf 74,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 352 011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,20
|2,44%
|AT & S (AT&S)
|117,20
|-5,02%
|Erste Group Bank AG
|117,10
|1,04%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,10
|-0,96%
|Frequentis
|69,00
|9,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,45
|-4,70%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|74,00
|-3,39%
|OMV AG
|72,85
|-0,68%
|Österreichische Post AG
|32,75
|2,02%
|Rosenbauer
|55,80
|-3,79%
|Semperit AG Holding
|15,85
|-6,76%
|Vienna Insurance
|78,30
|1,42%
|voestalpine AG
|35,52
|-2,84%
|Wolford AG
|2,16
|8,00%
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