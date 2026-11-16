Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,38 Prozent leichter bei 3 248,87 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 3 261,33 Punkten in den Montagshandel, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 247,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 266,95 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 2 411,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 9,00 Prozent auf 69,00 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR), Österreichische Post (+ 2,02 Prozent auf 32,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-6,76 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-5,02 Prozent auf 117,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,70 Prozent auf 3,45 EUR), Rosenbauer (-3,79 Prozent auf 55,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-3,39 Prozent auf 74,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 352 011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at