AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

ATX Prime im Fokus 23.02.2026 09:29:58

Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

So bewegt sich der ATX Prime am Montag.

Am Montag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 2 876,70 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 2 885,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 886,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 889,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 876,70 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 031,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,22 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 898,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,47 Prozent auf 53,80 EUR), UBM Development (+ 2,05 Prozent auf 19,90 EUR), FACC (+ 1,15 Prozent auf 12,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,79 Prozent auf 43,16 EUR) und Semperit (+ 0,77 Prozent auf 13,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 39,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,62 Prozent auf 97,00 EUR), PORR (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR) und Marinomed Biotech (-1,41 Prozent auf 17,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 54 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,399 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Analysen
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
21.08.25 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
12.05.25 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
06.05.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
24.02.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 54,20 5,24% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,35 0,18% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 106,00 -0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 12,44 2,30% FACC AG
Marinomed Biotech AG 17,50 -1,41% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 97,00 -1,62% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 54,75 0,00% OMV AG
Palfinger AG 39,70 -0,63% Palfinger AG
PORR AG 40,30 -0,86% PORR AG
Raiffeisen 42,82 0,00% Raiffeisen
Semperit AG Holding 13,10 0,77% Semperit AG Holding
UBM Development AG 19,70 1,03% UBM Development AG
Wolford AG 2,98 -6,29% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 882,89 -0,11%

