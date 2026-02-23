AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime im Fokus
|
23.02.2026 09:29:58
Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten
Am Montag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 2 876,70 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 2 885,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 886,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 889,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 876,70 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 031,06 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,22 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 898,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,47 Prozent auf 53,80 EUR), UBM Development (+ 2,05 Prozent auf 19,90 EUR), FACC (+ 1,15 Prozent auf 12,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,79 Prozent auf 43,16 EUR) und Semperit (+ 0,77 Prozent auf 13,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 39,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,62 Prozent auf 97,00 EUR), PORR (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR) und Marinomed Biotech (-1,41 Prozent auf 17,50 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 54 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,399 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Im ATX Prime präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|54,20
|5,24%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,35
|0,18%
|Erste Group Bank AG
|106,00
|-0,56%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|-0,34%
|FACC AG
|12,44
|2,30%
|Marinomed Biotech AG
|17,50
|-1,41%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|97,00
|-1,62%
|OMV AG
|54,75
|0,00%
|Palfinger AG
|39,70
|-0,63%
|PORR AG
|40,30
|-0,86%
|Raiffeisen
|42,82
|0,00%
|Semperit AG Holding
|13,10
|0,77%
|UBM Development AG
|19,70
|1,03%
|Wolford AG
|2,98
|-6,29%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 882,89
|-0,11%