Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Montag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 2 876,70 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 2 885,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 886,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 889,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 876,70 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 031,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,22 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 898,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,47 Prozent auf 53,80 EUR), UBM Development (+ 2,05 Prozent auf 19,90 EUR), FACC (+ 1,15 Prozent auf 12,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,79 Prozent auf 43,16 EUR) und Semperit (+ 0,77 Prozent auf 13,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 39,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,62 Prozent auf 97,00 EUR), PORR (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR) und Marinomed Biotech (-1,41 Prozent auf 17,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 54 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,399 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at