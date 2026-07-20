Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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20.07.2026 09:29:08
Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Montag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,29 Prozent auf 3 127,85 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 3 136,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 136,85 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 140,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 124,80 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 3 212,66 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 2 903,12 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 255,29 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3,85 Prozent auf 4,05 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,54 Prozent auf 5,28 EUR), Verbund (+ 1,37 Prozent auf 59,40 EUR), EVN (+ 1,19 Prozent auf 29,75 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,69 Prozent auf 0,48 EUR), Lenzing (-2,73 Prozent auf 24,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 157,60 EUR), Rosenbauer (-1,98 Prozent auf 59,40 EUR) und voestalpine (-1,47 Prozent auf 44,14 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 118 Aktien gehandelt. Mit 43,385 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die OMV-Aktie weist mit 7,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,28 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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