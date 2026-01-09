Handel in Wien: ATX Prime beginnt Freitagssitzung im Plus

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 2 692,59 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent fester bei 2 689,29 Punkten, nach 2 689,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 689,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 695,41 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 546,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 364,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 820,27 Punkten berechnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 1,98 Prozent auf 11,32 EUR), CA Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 24,14 EUR), Semperit (+ 1,83 Prozent auf 13,36 EUR), Telekom Austria (+ 1,23 Prozent auf 9,07 EUR) und Polytec (+ 1,20 Prozent auf 3,37 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,63 Prozent auf 3,10 EUR), Warimpex (-6,13 Prozent auf 0,49 EUR), Marinomed Biotech (-1,85 Prozent auf 18,60 EUR), Vienna Insurance (-1,17 Prozent auf 67,60 EUR) und ZUMTOBEL (-1,12 Prozent auf 3,55 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 882 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Mit 9,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at