Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent tiefer bei 2 857,32 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 2 881,71 Punkten, nach 2 881,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 881,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 849,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 0,281 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 629,59 Punkten auf. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Stand von 2 779,34 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der ATX Prime auf 2 069,32 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,49 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5,21 Prozent auf 4,04 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 92,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 32,00 EUR) und Verbund (+ 0,79 Prozent auf 63,45 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,94 Prozent auf 5,36 EUR), Erste Group Bank (-2,79 Prozent auf 97,60 EUR), Raiffeisen (-1,84 Prozent auf 44,82 EUR) und voestalpine (-1,80 Prozent auf 42,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 38 903 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at