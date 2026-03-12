Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|ATX Prime-Marktbericht
|
12.03.2026 12:27:06
Handel in Wien: ATX Prime gibt nach
Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,26 Prozent auf 2 667,80 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent tiefer bei 2 701,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 701,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 656,42 Einheiten.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,801 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 838,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 109,90 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,363 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 1,34 Prozent auf 64,50 EUR), Palfinger (+ 0,71 Prozent auf 35,50 EUR), CPI Europe (+ 0,70 Prozent auf 15,85 EUR), EVN (+ 0,55 Prozent auf 27,50 EUR) und Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-3,91 Prozent auf 0,47 EUR), Polytec (-3,56 Prozent auf 3,52 EUR), FACC (-3,27 Prozent auf 14,78 EUR), Andritz (-3,17 Prozent auf 65,75 EUR) und Vienna Insurance (-3,14 Prozent auf 61,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 103 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,68 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,38 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:27
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)