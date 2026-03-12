Handel in Wien: ATX Prime gibt nach

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,26 Prozent auf 2 667,80 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent tiefer bei 2 701,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 701,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 656,42 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,801 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 838,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 109,90 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,363 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 1,34 Prozent auf 64,50 EUR), Palfinger (+ 0,71 Prozent auf 35,50 EUR), CPI Europe (+ 0,70 Prozent auf 15,85 EUR), EVN (+ 0,55 Prozent auf 27,50 EUR) und Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-3,91 Prozent auf 0,47 EUR), Polytec (-3,56 Prozent auf 3,52 EUR), FACC (-3,27 Prozent auf 14,78 EUR), Andritz (-3,17 Prozent auf 65,75 EUR) und Vienna Insurance (-3,14 Prozent auf 61,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 103 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,68 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,38 Prozent.

