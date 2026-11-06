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ATX Prime im Fokus 06.11.2026 12:27:06

Handel in Wien: ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Handel in Wien: ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime gibt heute nach.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,75 Prozent leichter bei 3 171,01 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 3 192,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 195,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 203,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 151,33 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,598 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 329,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 321,41 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2 369,84 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,29 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 4,44 Prozent auf 4,23 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 115,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,67 Prozent auf 53,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR) und UBM Development (+ 1,07 Prozent auf 14,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), CPI Europe (-3,67 Prozent auf 15,22 EUR), Verbund (-3,45 Prozent auf 72,75 EUR), Wienerberger (-2,70 Prozent auf 17,29 EUR) und CA Immobilien (-2,56 Prozent auf 20,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 260 315 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 105,80 -3,99% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,20 -1,40% CA Immobilien
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OMV AG 71,75 -1,37% OMV AG
Polytec 4,16 2,72% Polytec
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Verbund AG 72,70 -3,52% Verbund AG
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