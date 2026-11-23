Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,31 Prozent aufwärts auf 3 115,66 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 3 045,62 Punkten, nach 3 045,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 042,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 127,01 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3 261,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2 384,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,21 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 13,23 Prozent auf 110,40 EUR), FACC (+ 5,15 Prozent auf 14,70 EUR), PORR (+ 4,62 Prozent auf 35,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,45 Prozent auf 19,26 EUR) und STRABAG SE (+ 3,66 Prozent auf 107,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-2,86 Prozent auf 15,30 EUR), OMV (-1,16 Prozent auf 68,15 EUR), Polytec (-1,02 Prozent auf 3,87 EUR), Wolford (-0,91 Prozent auf 2,18 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,90 Prozent auf 27,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 194 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Mit 7,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at