ATX Prime
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78,66
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2,58 %
|Index-Performance im Fokus
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23.11.2026 15:58:58
Handel in Wien: ATX Prime legt am Montagnachmittag zu
Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,31 Prozent aufwärts auf 3 115,66 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 3 045,62 Punkten, nach 3 045,17 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 042,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 127,01 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3 261,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2 384,30 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,21 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 13,23 Prozent auf 110,40 EUR), FACC (+ 5,15 Prozent auf 14,70 EUR), PORR (+ 4,62 Prozent auf 35,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,45 Prozent auf 19,26 EUR) und STRABAG SE (+ 3,66 Prozent auf 107,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-2,86 Prozent auf 15,30 EUR), OMV (-1,16 Prozent auf 68,15 EUR), Polytec (-1,02 Prozent auf 3,87 EUR), Wolford (-0,91 Prozent auf 2,18 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,90 Prozent auf 27,50 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 194 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Mit 7,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|111,00
|13,85%
|Erste Group Bank AG
|112,30
|2,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|0,00%
|FACC AG
|14,64
|4,72%
|OMV AG
|68,15
|-1,16%
|Polytec
|3,82
|-2,30%
|PORR AG
|35,60
|6,11%
|Schoeller-Bleckmann
|27,20
|-1,98%
|Semperit AG Holding
|15,20
|-3,49%
|STRABAG SE
|107,80
|3,85%
|UNIQA Insurance AG
|19,38
|5,10%
|Wienerberger AG
|15,32
|1,12%
|Wolford AG
|2,18
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
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