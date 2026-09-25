Handel in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels zu

Für den ATX Prime ging es zum Handelsende aufwärts.

Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,84 Prozent auf 3 401,04 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 3 372,71 Punkten, nach 3 372,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 424,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 372,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 2,16 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 282,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 193,12 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 2 310,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 27,95 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 203,50 EUR), Polytec (+ 3,03 Prozent auf 5,44 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 64,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,44 Prozent auf 4,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 123,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen OMV (-2,32 Prozent auf 71,60 EUR), Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), FACC (-1,66 Prozent auf 15,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,00 Prozent auf 29,70 EUR) und Frequentis (-0,75 Prozent auf 65,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 309 423 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at