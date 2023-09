Handel in Wien: ATX Prime letztendlich leichter

So bewegte sich der ATX Prime schlussendlich.

Am Donnerstag ging der ATX Prime nahezu unverändert (minus 1,51 Prozent) bei 1 597,55 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 1 622,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 621,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 594,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 622,03 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,872 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 578,08 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 21.06.2023, den Wert von 1 587,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, lag der ATX Prime noch bei 1 450,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,875 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 0,96 Prozent auf 31,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,92 Prozent auf 7,67 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,47 Prozent auf 128,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,41 Prozent auf 9,74 EUR) und S IMMO (+ 0,35 Prozent auf 11,52 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Semperit (-5,44 Prozent auf 16,70 EUR), AT S (AT&S) (-4,71 Prozent auf 28,76 EUR), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,68 Prozent auf 68,00 EUR), PORR (-3,16 Prozent auf 11,64 EUR) und Verbund (-3,06 Prozent auf 80,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 877 495 Aktien gehandelt. Mit 27,932 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 1,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at