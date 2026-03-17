Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,79 Prozent stärker bei 2 655,36 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 2 634,73 Punkten, nach 2 634,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 633,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 666,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 17.02.2026, den Stand von 2 836,77 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Wert von 2 571,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 165,85 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,105 Prozent nach unten. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 3,98 Prozent auf 15,16 EUR), Vienna Insurance (+ 3,93 Prozent auf 63,50 EUR), Semperit (+ 3,45 Prozent auf 11,98 EUR), Frequentis (+ 3,36 Prozent auf 73,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,99 Prozent auf 15,18 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-3,28 Prozent auf 88,40 EUR), Polytec (-2,25 Prozent auf 3,47 EUR), Flughafen Wien (-1,92 Prozent auf 51,00 EUR), Marinomed Biotech (-1,71 Prozent auf 17,20 EUR) und Wolford (-1,31 Prozent auf 3,02 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 437 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 35,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 7,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at