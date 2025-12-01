Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,69 Prozent auf 2 509,99 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 2 492,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 510,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 486,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 2 393,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 318,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 1 762,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 37,46 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 510,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,06 Prozent auf 11,22 EUR), PORR (+ 3,95 Prozent auf 31,55 EUR), Wolford (+ 2,35 Prozent auf 3,48 EUR), Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 35,74 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 2,17 Prozent auf 28,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil UBM Development (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), AT S (AT&S) (-2,15 Prozent auf 31,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,52 Prozent auf 19,50 EUR), Telekom Austria (-1,23 Prozent auf 8,81 EUR) und CPI Europe (-0,96 Prozent auf 15,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 463 822 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent, die höchste im Index.

