Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Fokus 01.12.2025 17:59:05

Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Am Montag zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Schlussendlich kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,69 Prozent auf 2 509,99 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 2 492,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 510,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 486,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 2 393,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 318,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 1 762,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 37,46 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 510,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,06 Prozent auf 11,22 EUR), PORR (+ 3,95 Prozent auf 31,55 EUR), Wolford (+ 2,35 Prozent auf 3,48 EUR), Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 35,74 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 2,17 Prozent auf 28,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil UBM Development (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), AT S (AT&S) (-2,15 Prozent auf 31,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,52 Prozent auf 19,50 EUR), Telekom Austria (-1,23 Prozent auf 8,81 EUR) und CPI Europe (-0,96 Prozent auf 15,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 463 822 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AGmehr Nachrichten

Analysen zu FACC AGmehr Analysen

27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
18.03.25 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 31,90 -2,15% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,50 -0,96% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 94,00 -0,16% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,05 1,88% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,22 5,06% FACC AG
Marinomed Biotech AG 19,50 -1,52% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,52 1,76% OMV AG
PORR AG 31,55 3,95% PORR AG
Raiffeisen 35,74 2,29% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 28,20 2,17% Schoeller-Bleckmann
Telekom Austria AG 8,81 -1,23% Telekom Austria AG
UBM Development AG 22,60 -2,59% UBM Development AG
Wolford AG 3,48 2,35% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 509,99 0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen