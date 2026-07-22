Handel in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Minus

Der ATX Prime notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,27 Prozent tiefer bei 3 194,47 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 3 203,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 202,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 192,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 207,25 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1,84 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 241,86 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Wert von 2 876,36 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Stand von 2 256,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,18 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 65,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,62 Prozent auf 9,80 EUR), FACC (+ 0,61 Prozent auf 16,42 EUR) und Andritz (+ 0,53 Prozent auf 75,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,79 Prozent auf 5,08 EUR), Wienerberger (-2,81 Prozent auf 20,78 EUR), Warimpex (-2,63 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 4,58 EUR) und EVN (-1,51 Prozent auf 29,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 233 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,734 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at