WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Index-Performance im Blick 11.03.2026 15:59:02

Handel in Wien: ATX Prime mit Abgaben

Handel in Wien: ATX Prime mit Abgaben

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent leichter bei 2 703,55 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 2 710,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 710,36 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 675,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 710,59 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,528 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 11.02.2026, mit 2 883,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 567,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 098,69 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,71 Prozent. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 588,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 4,29 Prozent auf 0,49 EUR), Rosenbauer (+ 3,53 Prozent auf 49,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,24 Prozent auf 51,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,94 Prozent auf 17,50 EUR) und OMV (+ 2,03 Prozent auf 57,85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,45 Prozent auf 2,90 EUR), FACC (-3,97 Prozent auf 15,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,96 Prozent auf 5,24 EUR), DO (-2,64 Prozent auf 184,60 EUR) und AMAG (-2,60 Prozent auf 26,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 241 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,729 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 5,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

