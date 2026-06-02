AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime-Performance im Fokus
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02.06.2026 15:58:57
Handel in Wien: ATX Prime mit Gewinnen
Am Dienstag steht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,83 Prozent im Plus bei 3 028,83 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 003,75 Punkten in den Handel, nach 3 003,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 033,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 001,76 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 2 865,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 800,65 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 2 224,71 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13,94 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 5,00 Prozent auf 10,50 EUR), Addiko Bank (+ 3,70 Prozent auf 28,00 EUR), FACC (+ 3,61) Prozent auf 17,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,26 Prozent auf 49,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,15 Prozent auf 144,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-2,73 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-1,68 Prozent auf 3,51 EUR), Vienna Insurance (-1,63 Prozent auf 60,20 EUR), Telekom Austria (-1,32 Prozent auf 9,75 EUR) und Polytec (-1,27 Prozent auf 4,68 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 175 655 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,006 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,04 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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