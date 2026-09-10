Wolford Aktie

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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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ATX Prime-Entwicklung 10.09.2026 15:58:56

Handel in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Handel in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Am Nachmittag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 3 369,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3 367,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 368,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 384,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 356,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,023 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 3 276,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 947,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 309,07 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 26,76 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 3,97 Prozent auf 73,30 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,33 Prozent auf 4,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,20 Prozent auf 102,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,32 Prozent auf 30,70 EUR) und EVN (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (-4,20 Prozent auf 66,10 EUR), Wienerberger (-2,87 Prozent auf 18,29 EUR), Polytec (-1,98 Prozent auf 4,96 EUR) und Flughafen Wien (-1,52 Prozent auf 52,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 288 368 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 122,60 0,41% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,55 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 52,00 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 66,80 1,52% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 2,27% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,20 0,56% OMV AG
Polytec 4,95 0,00% Polytec
Schoeller-Bleckmann 30,30 -0,82% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 106,00 3,11% STRABAG SE
Vienna Insurance 72,70 -0,68% Vienna Insurance
Wienerberger AG 18,28 1,56% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,01 1,78% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 384,25 0,37%

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