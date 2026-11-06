ATX Prime
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06.11.2026 15:58:55
Handel in Wien: ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus
Am Freitag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,84 Prozent leichter bei 3 168,16 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,071 Prozent leichter bei 3 192,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 195,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 151,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 203,84 Zählern.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,508 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 329,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 321,41 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2 369,84 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 3,95 Prozent auf 4,21 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 3,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,29 Prozent auf 53,60 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 13,36 EUR) und Addiko Bank (+ 2,08 Prozent auf 24,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Verbund (-3,65 Prozent auf 72,60 EUR), CPI Europe (-3,16 Prozent auf 15,30 EUR), voestalpine (-2,79 Prozent auf 40,42 EUR) und Lenzing (-2,60 Prozent auf 11,98 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 315 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie weist mit 7,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|24,50
|2,08%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,44
|-2,28%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|0,65%
|FACC AG
|13,44
|2,75%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|1,15%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,80
|3,26%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Polytec
|4,16
|2,72%
|Verbund AG
|72,70
|-3,52%
|voestalpine AG
|40,14
|-3,46%
|Wienerberger AG
|17,34
|-2,42%
|Wolford AG
|2,16
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