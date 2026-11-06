Handel in Wien: ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,84 Prozent leichter bei 3 168,16 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,071 Prozent leichter bei 3 192,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 195,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 151,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 203,84 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,508 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 329,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 321,41 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2 369,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 3,95 Prozent auf 4,21 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 3,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,29 Prozent auf 53,60 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 13,36 EUR) und Addiko Bank (+ 2,08 Prozent auf 24,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Verbund (-3,65 Prozent auf 72,60 EUR), CPI Europe (-3,16 Prozent auf 15,30 EUR), voestalpine (-2,79 Prozent auf 40,42 EUR) und Lenzing (-2,60 Prozent auf 11,98 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 315 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist mit 7,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at