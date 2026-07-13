voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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13.07.2026 09:28:57
Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus
Um 09:12 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent auf 3 170,54 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,101 Prozent tiefer bei 3 185,96 Punkten, nach 3 189,18 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 168,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 185,96 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 085,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der ATX Prime 2 869,37 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 255,81 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,28 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell OMV (+ 1,17 Prozent auf 60,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,90 Prozent auf 78,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,83 Prozent auf 24,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,82 Prozent auf 30,70 EUR) und EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Polytec (-5,23 Prozent auf 4,53 EUR), Marinomed Biotech (-4,92 Prozent auf 8,70 EUR), AT S (AT&S) (-2,03 Prozent auf 183,00 EUR), voestalpine (-1,71 Prozent auf 42,56 EUR) und DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30 897 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,677 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,23 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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