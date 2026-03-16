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Marktbericht 16.03.2026 12:27:00

Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag fester

Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag fester

Der ATX Prime zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent stärker bei 2 623,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 2 618,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 618,16 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 625,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 603,37 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2 823,40 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 569,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, mit 2 160,65 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,32 Prozent. Bei 2 907,38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,58 Prozent auf 51,70 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 66,25 EUR), Palfinger (+ 1,75 Prozent auf 34,90 EUR), BAWAG (+ 1,43 Prozent auf 120,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,15 Prozent auf 5,26 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,54 Prozent auf 2,86 EUR), Warimpex (-2,09 Prozent auf 0,47 EUR), Addiko Bank (-1,95 Prozent auf 25,10 EUR), AMAG (-1,86 Prozent auf 26,40 EUR) und Österreichische Post (-1,79 Prozent auf 32,95 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 150 561 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,515 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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